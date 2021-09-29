Украинцы обратили внимание на странность с нарядами Златы Огневич на шоу «Холостячка»

Популярная украинская певица Злата Огневич стала главной героиней второго сезона шоу, в котором мужчины сражаются за сердце успешной женщины. Первые выпуски вызвали бурный ажиотаж среди украинцев, а в сети активно обсуждают решения Златы и ее отношения с участниками.

Однако, внимательные зрители заметили еще одну любопытную деталь: Огневич несколько раз появлялась на шоу в нарядах, которые ранее засветились на конкурсантках в проекте «Холостяк». Соответствующие посты были опубликованы на фан-странице шоу в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Сначала на Огневич заметили эффектный черный пиджак с декоративными розами, который выглядел точь в точь как наряд Надин Медведчук из «Холостяк 11».

«Надин VS Злата? Как мы видим, бюджет таки берегут как могут. Я не спорю, что оно то хорошо, но хотелось бы расширения ассортимента так сказать», - говорится в публикации.

Затем зрители заметили, что розовое платье с открытыми плечами, в котором Злата появилась в одном из выпусков, выглядит очень похожим на платье Алины Ляшук из 10-го сезона «Холостяка».

В сети бурно обсуждают такое решение создателей шоу.

«стб боится разориться на нарядах», «Это мне кажется унизительно надевать платья те что уже носили другие участницы», «Костюмеры подставляют Злату, как только могут) Прям по максимуму», «Капец! Я ещё понимаю, если бы после Златы на девочек претендентов надевал, а наоборот уже второй наряд за программу секонд хенд что не хватило у проекта денег на платье?», «Походу проекту не хватает финансов», - пишут люди.

Напомним, "холостячку" Огневич в длинном платье с кроссовками раскритиковали украинки.

Как сообщала Politeka, на участника "Холостячки" набросились после признания Злате Огневич.

Также Politeka писала, что претендента на руку и сердце "Холостячки" Огневич разнесли в пух и прах.