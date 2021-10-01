Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней шоу "Холостячка", рассказала о своем любимом
За сердце известной певицы на популярном шоу борются сразу несколько мужчин, сообщает Politeka.net. В двух выпусках каждый из участников пытался удивить звезду, но только одному суждено покорить сердце Златы Огневич.
Певица в новом посте Инстаграм решила показать, как развлекается ведущим шоу - Григорием Решетником. На фото оба позировали в спортивных костюмах, хвастаясь мускулами.
В посте звезда проговорилась о своем любимом среди участников "Холостячки".
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Выяснилось, с кем из участников шоу "Холостячка" у Огневич будут самые красивые дети: «Папа, узнаете?»
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"Поверьте, мне приходится на каждом свидании с мужчиной открывать свои новые стороны, исследовать личность/психотип мужчин, среди которых есть тот самый, любимый 🌹 А еще - вспоминать заветные мечты, воплощать их! Согласитесь, это уникальный ШАНС, который мне подарила Вселенная 😌⭐️🌍", - написала Злата Огневич.
За два часа пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев:
"Айййй ❤️", "Злата, мы - только за стоматолога❤️❤️❤️❤️❤️! Как себе хочеш! Он - лучший 😍😍😍!", "А Рома завоевал сердце ?😉", "А там что есть нормальные мужики?)", "Ты крутая Злат, желаю найти именно того человека с кем будете идти вместе по жизни 🔥🔥🔥❤️❤️❤️".
Напомним, что выяснилось, с кем из участников шоу "Холостячка" у Огневич будут самые красивые дети
Как сообщала Politeka, Огневич в разгар эфиров "Холостячки" заявила о важных переменах
Также Politeka писала, что "холостячка" Злата Огневич в красивых нарядах появилась в окружении мужчин