Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней шоу "Холостячка", рассказала о своем любимом

За сердце известной певицы на популярном шоу борются сразу несколько мужчин, сообщает Politeka.net. В двух выпусках каждый из участников пытался удивить звезду, но только одному суждено покорить сердце Златы Огневич.

Певица в новом посте Инстаграм решила показать, как развлекается ведущим шоу - Григорием Решетником. На фото оба позировали в спортивных костюмах, хвастаясь мускулами.

В посте звезда проговорилась о своем любимом среди участников "Холостячки".

"Поверьте, мне приходится на каждом свидании с мужчиной открывать свои новые стороны, исследовать личность/психотип мужчин, среди которых есть тот самый, любимый 🌹 А еще - вспоминать заветные мечты, воплощать их! Согласитесь, это уникальный ШАНС, который мне подарила Вселенная 😌⭐️🌍", - написала Злата Огневич.

За два часа пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев:

"Айййй ❤️", "Злата, мы - только за стоматолога❤️❤️❤️❤️❤️! Как себе хочеш! Он - лучший 😍😍😍!", "А Рома завоевал сердце ?😉", "А там что есть нормальные мужики?)", "Ты крутая Злат, желаю найти именно того человека с кем будете идти вместе по жизни 🔥🔥🔥❤️❤️❤️".

Напомним, что выяснилось, с кем из участников шоу "Холостячка" у Огневич будут самые красивые дети

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