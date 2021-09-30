Украинская певица, героиня шоу "Холостячка-2", Злата Огневич, вспомнила освоей любви к разным прическам

Сейчас звезда все время уделяет своей работе и наверстывает упущенное, ведь из-за работы над вторым сезоном «Холостячки» певица редко появлялась в сети и говорила о своей жизни. Теперь же певица старается показать как можно больше разных кадров.

В этот раз певица показала, как меняла стиль в последнее время и какой цвет волос ей больше шел. Причем звезда может задуматься о новых переменах.

«Брюнетка или блондинка? Столько всего перепробовала и полгода назад решила вновь вернуться к своему природному цвету. Надолго ли?

К блондинке только один вопрос- время. Уж очень много времени уходило на поддержание цвета и лечение волос! Девочки, которые из брюнеток перешли в блонд, и упорно держат цвет, Вы - мои героини. Очень люблю эксперименты и считаю их своеобразной терапией, а Вы?» - высказалась о новых переменах в стиле Злата.

Поклонники отвечают Злате.

«Брюнетка))🔥; Брюнетка🔥; Я за тёмные корни и более светлые концы 🥰 Как будто на солнышке выгорела 💔; Но полностью тёмный тоже очень красиво ; Я уже много раз убедилась что этот цвет именно ваш; Мне нравится брюнетка; Брюнетка🔥 а с каре так вообще страсть; Мне очень нравилось ,когда вы были блондинкой с каре❤».

Напомним, победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала

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