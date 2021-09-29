Украинская певица, героиня шоу "Холостячка-2", Злата Огневич, оказалась героиней красивых фото



В середине сентября стартовало шоу "Холостячка", в котором певица хочет найти свою настоящую любовь, сообщает Politeka.net.

Во втором выпуске Злате Огневич в красивых нарядах приготовили множество сюрпризов.

Артистка угадывала ухажеров с закрытыми глазами, поучаствовала в яркой фотосессии в бассейне и множество другого.

В Сети решили вспомнить одни из ярких снимков выпуска.

"Фотоподборка с невероятного 2 выпуска # холостячка 🌹

Листайте карусель и пишите, какой момент вам запомнился больше всего 👇", - написали авторы поста.

За 50 минут пост собрал более 100 лайков.

"Крутая фотосессия😍😍😍😍", - написала одна из пользовательниц сети.

Отметим, во втором выпуске шоу покинули сразу два участника: Игорь Присяжнюк неожиданно заявил об уходе, а владелец IT-компаний Евгений Селютин не получил бутоньерку, ведь Злата посчитала его нерешительным.

Злата Огневич в одном из интервью рассказала, что у нее были неудачные опыты в отношениях с мужчиной. По словам артистки, парни пользовались ее доверчивостью. Сейчас девушка настроена на решительный поиск достойного партнера по жизни.

Напомним, победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала

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