Очередной выпуск "Холостячки 2" удивил неожиданным поворотом
Авторы проекта решили показать, какие могут быть дети у Златы Огневич от участников шоу. Использовав специальную программу предоставили следующие кадры:
"Папа, узнаете ребенка?" - обратилась Злата к участникам.
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Узнать своих вероятных потомков смогли не все.
"Какие красивые дети", - воскликнула "Холостячка", увидев фото.
Оказалось, что так, согласно рассчетам программы, могут выглядеть дети Златы от Винченцо Дулепы (Вениамина Дулепы).
"Отец" признал, что сходство есть.
Таких детей пророчал Злате с Ильей Закорецким.
"Они на Злату не похожи, они на меня не похожи, они скорее похожи на индусов каких-то", - отреагировал "отец".
Не смог себе представить таких детей со Златой Огневич и следующий участник:
Все детки были красивыми, но все же я для себя выделила детей от Винченцо", - сказала в итоге Злата.
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