Очередной выпуск "Холостячки 2" удивил неожиданным поворотом

Авторы проекта решили показать, какие могут быть дети у Златы Огневич от участников шоу. Использовав специальную программу предоставили следующие кадры:

"Папа, узнаете ребенка?" - обратилась Злата к участникам.

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Узнать своих вероятных потомков смогли не все.

"Какие красивые дети", - воскликнула "Холостячка", увидев фото.

Оказалось, что так, согласно рассчетам программы, могут выглядеть дети Златы от Винченцо Дулепы (Вениамина Дулепы).

"Отец" признал, что сходство есть.

Таких детей пророчал Злате с Ильей Закорецким.

"Они на Злату не похожи, они на меня не похожи, они скорее похожи на индусов каких-то", - отреагировал "отец".

Не смог себе представить таких детей со Златой Огневич и следующий участник:

Все детки были красивыми, но все же я для себя выделила детей от Винченцо", - сказала в итоге Злата.

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A еще Politeka сообщала, что среди женихов "Холостячки" Златы Огневич назвали самого достойного: "Похож на Саню Эллерта"