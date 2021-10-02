Певица Злата Огневич, которая стала новой "Холостячкой", показала себя и рассказала о проекте

Как пишет Politeka.net, Злата стала популярной певицей Украины, а также выступала на Евровидении, где заняла третье место. Огневич после этого победила в шоу "Маска", а теперь решила попробовать найти любовь в проекте "Холостячка".

На новом фото Огневич позировала в красном платье и с ремнем на талии. Злата в таком виде гуляла по Добропарку, который находится под Киевом. Звезда опубликовала несколько фото, демонстрируя роскошную фигурку.

"Церемония роз. Еще ближе узнаю участников, ещё сильнее бьётся сердечко при виде тех, кто мне очень нравится….

Мы в самом начале нашей истории любви и я не хочу торопить события. Буду прислушиваться к голосу сердца, оно всегда знает- КТО и КОГДА", - написала Зала под фото.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красавица и умница", "Прекрасная", "Сердце не обманешь))) Согласна полностью))) Оно стучит ещё быстрее или замирает вовсе при виде того самого)))", "Как-то стилисты проработали ужасно образ( простите, платье отвратительное! Злата шикарная женщина и артистка", " Злата шикарная,но платье …как вижу не только мне не нравится,просто ужас,эти стразы неуместные …увольте срочно костюмера!!!!".



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А еще Politeka писала, что ухажер Златы Огневич слил в Сеть вырезанные из эфира "Холостячки" кадры

Также Politeka сообщала, что Огневич проговорилась о своем любимом среди участников "Холостячки"



