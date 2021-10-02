Любопытный момент на "Холостячке 2" с певицей Златой Огневич оказался вырезанным из окончательной версии шоу

Но один из участников проекта рассекретил, что произошло. Во время второго выпуска, вышедшего в эфир 24 сентября, продюсеры придумали для Златы задание: ей нужно было угадать по фото, от кого дети. С помощью компьютерной графики и настоящих снимков певицы и ее ухажеров генерировались кадры, как бы выглядели их гипотетические наследники.

Огневич очень понравились светловолосые "дочь и сын", которых она посчитала самыми красивыми. Звезда долго не могла угадать, от кого же они. "Отцом" оказался 31-летний Винченцо Дулепа, приехавший из Лондона покорять сердце "Холостячки".

Правда, эти кадры в последствии вырезали, но мужчина решил их все-таки показать у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Во втором выпуске нам решили показать, как примерно будут выглядеть наши дети со Златой. Смотрите видео, там хохма😄. И все же вопрос к вам:

Вам дети больше похожи на моих или все таки на Влада Ясько? Кстати, именно эти детки больше всего понравились Злате Огневич🥰. Момент вырезали из шоу, но я не смог не поделиться с вами😇"

"Похожи на вас обоих❤️ сразу понятно чем❤️"; "И это только начало 👏👏🔥", - комментируют пользователи.

Ранее Politeka писала, что Огневич в разгар эфиров "Холостячки" заявила о важных переменах: "Решила вновь вернуться к своему..."

Напомним, выяснилось, с кем из участников шоу "Холостячка" у Огневич будут самые красивые дети: «Папа, узнаете?»