Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней шоу "Холостячка", поиграет с чувствами участников. Звезда устроит необычное испытание ревностью.

Уже несколько эфиров за сердце известной певицы борется сразу несколько мужчин, сообщает Politeka.net.

По словам Златы Огневич, она пришла на проект, чтобы найти любовь, поэтому к выбору мужчины подходит с полной серьезностью.

В новом выпуске певица покажет настоящую страсть на сцене, и заставит сгорать от ревности участников. Об этом стало известно из, видеоанонса размещенного на Ютуб.

На кадрах Злата появилась в черном полупрозрачном наряде.

"У меня вызывает особые чувства нежности", - поделилась Злата.

"Просто нет слов", "Мне стало немного не по себе", "Просто был в шоке", "Была некая ревность", "Если честно, у меня внутри все сжалось", - прокомментировали мужчины.

"Неужели дойдет аж до драки?", - спросил диктор.

Кадры быстро собрали тысячи просмотров и много комментариев:

"Ну вы провокаторы)))", " Дикуха", "Здесь фаворит один - Дмитрий Шевченко!", "Холостячка в этом сезоне еще лучше 👍💞🔥", "Даже очень интересное и увлекательное шоу! Мне нравится Злата и наблюдать за всеми интригами и приключениями. Одинаковых никогда не будет холостяков, холостячек, парней, девушек и поэтому каждый сезон уникален по-своему".

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