На "Холостячке 2" с певицей Златой Огневич кипят нешуточные страсти. В последнем выпуске отличился один из участников - 32-летний юрист-бизесмен Андрей Задворный.

Так, кавалер "Холостячки" провел романтическое свидание с ней, во время которого получился конфуз. Катаясь на мотоциклах, что было достаточно экстремально, у Златы все никак не все получалось, и она начала шутя капризничать, после чего Андрей назвал ее курицей.

"Это ты сейчас курицу включила?", – спросил он у певицы во время свидания.

Уже в бэкстейдже мужчина отметил, что Злата просто прикололась, и он тоже пошутил.

Позднее у себя в Инстаграм Задворный решил еще раз объяснить свою позицию. По словам участника "Холостячки", среди его друзей непринято обижаться на резкие высказывания, так как все знают, что это в этом нет злобы, а только желание повеселиться.

Кроме того Андрей уточнил, что является обычным парнем из маленького города на Кировоградщине, а не белым принцем. Через реакцию на "курицу" он якобы проверяет девушку, подходит ли она ему.

"Я простой парень, за словом в карман не лезу, умею любить, дружить, ценить, моя душа на распашку, если кому-то не нравится - проходи мимо", - подытожил участник "Холостячки".

Пользователи бурно обсуждают событие: "Правильно,нужно всегда остоваться собой!)"; "Вы наиболее искренний на проекте, другие очень много льстят Злате"; "👏 не всем дано понять такой юмор))"; "Мне кажется, вы пытаетесь быть смешным, даже когда это и не нужно. Рассмешить женщину - дорогого стоит".

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