Известная певица Злата Огневич порадовала фанатов новыми фото в стильном образе

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней нового сезона романтического реалити "Холостячка", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети очаровательными кадрами с прогулки, на которых появилась в стильном образе.

Как видно, на новых фото Злата запечатлена в интересной киевской локации в ясный осенний день. На прогулку она вышла в стильном образе – на ней светлые штаны и белоснежная кофточка, а сверху модный бежевый тренч. Этот наряд подчеркнул хрупкую фигурку звезды и аппетитные изгибы ее тела. Волосы красотки собраны в аккуратную прическу, а на лице яркий макияж, за плечами девушки видно ковбойскую шляпу, которая висит на нитке жемчуга.

В подписи к фотографиям Огневич написала: "Всем прекрасных выходных". А поклонники тут же принялись комментировать новый образ певицы, засыпая ее комплиментами: "И тебе хороших выходных", "Злата, у тебя самая ослепительная улыбка", "Злата, ты самая обольстительная и нежная и девушка", "Красивая".

Напомним, певица Злата Огневич опозорилась перед Александром Эллертом и Андреем Рыбаком из прошлой "Холостячки": "Простите меня".

Как сообщала Politeka, Участник "Холостячки" оконфузился на свидании, Злата Огневич не сдержала хохот: "Классное начало...".

Также Politeka писала, что "Холостячка" Злата Огневич попала впросак из-за красного платья со стразами: "Увольте костюмера!".