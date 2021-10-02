Певица Злата Огневич стала свидетельницей конфуза во время свидания на проекте "Холостячка"

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич стала участницей второго сезона культового шоу "Холостячка". Съемки активно продолжаются и украинцы становятся свидетелями, как певица активно выбирает среди красавчиков самого достойного.

На новом видео в Инстаграм Злата сидела на стульчике, пока Олег Плахотнюк и Винченцо Дулепа. Молодые люди заправляли лодочки прикормкой для рыбы, а потом Винченцо случайно нажал на кнопку, испачкав штаны Олега. Злата очень засмеялась в этот момент.

"Кораблик Олегу выстрелил этим вонючим подкормом. Это было очень смешно, начало рыбалки было очень комичным", - сказала Злата.

"Комическое начало рыбаки не помешал глубоким разговорам в течении свидания", - написано было на официальной страничке "Холостячки".

Фанаты посмотрели ролик более 7 тысяч раз и написали комментарии:

"На Винченцо смотрела и улыбалась, как он их встречал с общения. Такой "хозяюшка" ,рыбку почистил, всё приготовил, салатик сделал", "Классное начало свидания, умора))".

Напомним, "Холостячка" Огневич попала впросак из-за платья с неуместными стразами

А аеще Politeka писала, что Огневич оказалась в беде на "Холостячке", подробности экстремального свидания

Также Politeka сообщала, что Огневич проговорилась о своем любимом среди участников "Холостячки"



