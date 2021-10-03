Певица Злата Огневич оконфузилась и назвала участника первого сезона шоу "Холостячка" Андрея Рыбака чужим именем

Как передает Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская артистка. Недавно она стала главной героиней нового сезона шоу "Холостячка".

На этот раз Злата Огневич опубликовала новое видео. В своих сториз она говорит о том, что участники первого сезона Александр Эллерт и Андрей Рыбак выпустили обзор на первую серию "Холостячки". Однако, она ошибается, и называет Рыбака - Сашей.

"Кстати, два Саши - Эллерт и Рыбак выпустили очень годный и смешной обзор на новую "Холостячку". И этот обзор уже у них на канале, оставляю вам ссылочку на Ютуб и приглашаю его посмотреть, после того, как закончится сегодня наш третий эфир "Холостячки", — рассказала Злата Огневич.

Спустя время, певица опубликовала новое видео в Сториз, где признала, что ошиблась, и принесла извинения Андрею Рыбаку.

"Ребята, простите, пожалуйста! Обращение персонально для Андрея Рыбака. Ну конечно, ты никакой не Саша, ты Андрей Рыбак. Просто у меня девичья память, и я не участвовала в первой "Холостячке". Короче, отмазываться можно очень долго. Но я на самом деле просто перепутала, как тебя зовут. Но теперь я обещаю исправиться, ты очень крутой", — извинилась перед Андреем Рыбаком Злата Огневич.

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