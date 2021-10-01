"Холостячка" и известная певица Злата Огневич рассказала о своём прошлом и комплексах со школы

Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской певицей. Также, она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка".

Так, на этот раз Злата Огневич поделилась новыми видео на своей странице в Инстаграм. "Холостячка" решила поделиться признанием о прошлом. Она рассказала, как её беспокоила проблемная кожа многие годы на протяжении школы.

"Ко мне подошла девушка, и своим вопросом повергла меня в такое неловкое замешательство. Учусь принимать комплименты, но сегодня она мне напомнила об одной давней ситуации, которую я очень долго проживала и переживала", — заинтриговала "Холостячка".

"Она у меня спросила о том, что я делаю со своей кожей. Сказала мне о том, какая у меня идеальная кожа и на ней ни единого высыпания. Но я вам признаюсь, что так было не всегда", — откровенно рассказала Злата Огневич.

"В школе в старших классах у меня была очень проблемная кожа, настолько, что эта проблема была по всему телу. И даже, когда мама меня хотела обнять, я просила её этого не делать. Всё потому что мне было безумно больно. У меня была воспалена вся кожа. И мне это приносило дискомфорт, не говоря уже о психологических проблемах, когда я на себя смотрела в зеркало и плакала", — сделала признание "Холостячка".

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