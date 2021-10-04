Известная украинская певица Злата Огневич отреагировала на критику в свой адрес по поводу шоу «Холостячка» и сравнения с Ксенией Мишиной.

Как известно, Злата стала главной героиней второго сезона шоу «Холостячка», где за ее сердце сражаются мужчины. За проектом наблюдают многие украинцы, и, конечно, их мнения по поводу певицы не всегда совпадают. Как пишет Politeka.net, в новом видео на своей странице в Тикток Злата рассказала о негативных комментариях, которые получает от недовольных зрителей.

На кадрах звезда прогуливается в солнечном парке, то и дело «шарахаясь» от всплывающих комментариев. Так, Огневич перечислила главные претензии украинцев к себе:

«Какое ужасное платье», «Мишина лучше!», «Зачем тебе проект! Это постановка».

«Коротко про комментарии», - заметила певица в подписи к видео.

Впрочем, под этим постом многие украинцы также принялись писать, что сезон, где «холостячкой» была актриса Ксения Мишина, им понравился больше.

«А Мишина реально лучше», «Ну за Мишину, факт», «Этот сезон тоже интересно смотреть. Но почему-то с Мишиной больше нравилось», «Нет, ну платье в первом выпуске реально было ужасное...А всё остальное классно», «Как можно сравнивать? Это две разные личности. Мишина прекрасная артистка, Огневич прекрасная певица, с очень красивым голосом», «Мне наоборот Злата больше Мишиной нравится в роли Холостячки», - пишут люди.

Напомним, "холостячка" Огневич попала впросак из-за платья с неуместными стразами.

Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич сделала печальное признание о своём прошлом.

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