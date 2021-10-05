Участник "Холостячки" прокомментировал свое участие и изгнание из шоу

Как сообщает Politeka.net, участник шоу "Холостячка" со Златой Огневич Илья Закорецкий в своем Instagram рассказал все, что думает относительно проекта и своего изгнания главной героиней. Парень опубликовал на своей странице милое фото в белоснежной рубашке и прокомментировал свое участие и изгнание.

Так, по словам Ильи Закорецкого, он расстроился, что так быстро покинул романтическое реалити-шоу, ведь не успел сполна раскрыться перед "Холостячкой" Златой. Однако, говорит, что ему обидно не из-за того, что он покинул проект, а из-за того, что другие остались.

"Знаю одно, если бы я не пришёл на проект, я бы жалел потом всю жизнь, что упустил такую возможность… Это не соревнования, не борьба. Здесь нет вторых, пятых или десятых мест. Этот проект об отношениях и возможности построить отношения, и, может быть, даже семью. Если покинул проект, значит, Злата не моя и не со мной", - написал Закорецкий.

Напомним, "Холостячка" Злата Огневич пощекотала нервы мужчин в модном тренче, который подчеркнул фигурку: "Самая обольстительная".

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