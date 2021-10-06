На "Холостячці 2" зі співачкою Златою Огневич киплять неабиякі пристрасті. В останньому випуску відзначився один з учасників-32-річний юрист-бізесмен Андрій Задворний.

Так, кавалер "Холостячки" провів романтичне побачення з нею, під час якого вийшов конфуз. Катаючись на мотоциклах, що було досить екстремально, у Злати все ніяк не все виходило, і вона почала жартома вередувати, після чого Андрій назвав її куркою.

"Це ти зараз курку включила?"–- запитав він у співачки під час побачення.

Вже в бекстейджі чоловік зазначив, що Злата просто прикололася, і він теж пожартував.

Пізніше у себе в Instagram Задворний вирішив ще раз пояснити свою позицію. За словами учасника "Холостячки", серед його друзів неприйнято ображатися на різкі висловлювання, так як всі знають, що це в цьому немає злоби, а тільки бажання повеселитися.

Крім того Андрій уточнив, що є звичайним хлопцем з маленького міста на Кіровоградщині, а не білим принцом. Через реакцію на" курку " він нібито перевіряє дівчину, чи підходить вона йому.

"Я простий хлопець, за словом в кишеню не лізу, вмію любити, дружити, цінувати, моя душа на оранку, якщо комусь не подобається-проходь повз", - підсумував учасник "Холостячки".

Користувачі бурхливо обговорюють подію: "Правильно,потрібно завжди залишитися собою!) "; "Ви найбільш щирий на проекті, інші дуже багато лестять Златі"; " 👏 не всім дано зрозуміти такий гумор))"; "мені здається, ви намагаєтеся бути смішним, навіть коли це і не потрібно. Розсмішити жінку-дорогого коштує".

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