Українці вирішили порівняти Ксенію Мішину і Злату Огневич, визначившись з кращою головною героїнею для шоу «Холостячка». Бурхлива дискусія розгорілася в соцмережах.

Як відомо, зараз в ефір виходить другий сезон шоу "Холостячка", в якому пошуками підходящого чоловіка для себе зайнялася співачка Злата Огневич. Глядачі тут же почали порівнювати новий сезон проекту з попереднім, де головною героїнею була актриса Ксенія Мішина.

Як відомо, у фіналі Ксенія вибрала Олександра Еллерта, з яким продовжила відносини і після проекту. Проте недавно пара оголосила про розставання.

На фан-сторінці "Холостячки" в Instagram з'явився пост, в якому українцям запропонували вибрати більш вдалий сезон шоу. Багато зійшлися в думках, що в сезоні з Мішиною були більш цікаві і веселі чоловіки.

"1 сезон VS 2 сезон? Розумію, що пройшло не так багато випусків, але тим не менше, який сезон зараз Вам подобається більше?", - йдеться в пості.

Українці тут же почали обговорювати.

"З Мішиною було цікавіше. І вона сама і учасники були веселіше, цікавіше. Один Еллерт чого коштував. Злата для мене трохи задушлива і прісна, не в образу їй і її фанатам. І учасники якісь пластмасові, награні", "Мені не подобається що з першої серії вже знаєш хто буде переможець тому що знову "злили" і не цікаво дивитися", "Мішина моя кохана", "Ксю як завжди на першому місці", "Цікаво обидва дивитися, навіщо когось обговорювати, холостяки класні, і пацани теж", "Мішина більш загадкова і цікава", - пишуть люди.

Нагадаємо, "холостячка" Огневич змусила своїх кавалерів згоряти від ревнощів.

Як повідомляла Politeka, учасник "Холостячки" після "курки" на адресу Огневич вирішив підлити масла у вогонь.

Також Politeka писала, що "холостячка" Огневич "врізала" своїм кривдникам після хвилі критики.