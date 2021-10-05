Певица Злата Огневич, которая стала новой "Холостячкой", ответила своих хейтерам после нового эфира.

В последнее время звезду критиковали за ее неловкие и даже неуместные наряды на шоу «Холостяка». По мнению многих пользователей сети, Злате не идут те платья, которые ей выбирают стилисты. А цвета нарядов мало соответствуют ее стилю.

Долгое время девушка молчала, но сейчас решилась наконец-то высказаться по поводу всей критики, что на нее обрушилась недавно:

«Отвечу всем хейтерам, которые критикуют мой стиль на «Холостячке». Друзья, сделайте лучше! Покажите сначала свой бекграунд, прежде чем осуждать и обсуждать!» - выразила свое мнение Злата.

После этого Злата добавила, что у нее недавно также прошла новая съемка с множеством новых образов и ей еще есть чем удивить.

Ранее Огневич показала, как позировала в красном платье и с ремнем на талии. Злата в таком виде гуляла по Добропарку, который находится под Киевом. Звезда опубликовала несколько фото, демонстрируя роскошную фигуру.

Причем в сети далеко не все положительно оценили образ звезды, как и ранее:

"Как-то стилисты проработали ужасно образ( простите, платье отвратительное! Злата шикарная женщина и артистка", " Злата шикарная,но платье …как вижу не только мне не нравится,просто ужас,эти стразы неуместные …увольте срочно костюмера!!!!".

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