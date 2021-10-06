Украинцы решили сравнить Ксению Мишину и Злату Огневич, определившись с лучшей главной героиней для шоу «Холостячка». Бурная дискуссия разгорелась в соцсетях.

Как известно, сейчас в эфир выходит второй сезон шоу «Холостячка», в котором поисками подходящего мужчины для себя занялась певица Злата Огневич. Зрители тут же принялись сравнивать новый сезон проекта с предыдущим, где главной героиней была актриса Ксения Мишина.

Как известно, в финале Ксения выбрала Александра Эллерта, с которым продолжила отношения и после проекта. Тем не менее недавно пара объявила о расставании.

На фан-странице «Холостячки» в Инстаграм появился пост, в котором украинцам предложили выбрать более удачный сезон шоу. Многие сошлись во мнениях, что в сезоне с Мишиной были более интересные и веселые мужчины.

«1 сезон VS 2 сезон? Понимаю, что прошло не так много выпусков, но тем не менее, какой сезон сейчас Вам нравится больше?», - говорится в посте.

Украинцы тут же принялись обсуждать.

«С Мишиной было интереснее. И она сама и участники были веселее, интереснее. Один Эллерт чего стоил. Злата для меня немного душная и пресная, не в обиду ей и ее фанатам. И участники какие-то пластмассовые, наигранные», «Мне не нравится что с первой серии уже знаешь кто будет победитель потому что опять "слили" и не интересно смотреть», «Мишина моя любимая», «Ксю как всегда на первом месте», «Интересно оба смотреть, зачем кого то обсуждать, холостяки классные, и пацаны тоже», «Мишина более загадочная и интересная», - пишут люди.

Напомним, "холостячка" Огневич заставила своих кавалеров сгорать от ревности.

Как сообщала Politeka, участник "Холостячки" после "курицы" в адрес Огневич решил подлить масла в огонь.

Также Politeka писала, что "холостячка" Огневич "врезала" своим обидчикам после волны критики.