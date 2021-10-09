Известная певица и главная героиня 2-го сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая родом из Крыма, призналась, кем ей пришлось работать в 14 лет.

Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Недавно стало известно, что она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка". Напомним, в первом сезоне участвовала Ксения Мишина, с которой их теперь сравнивают.

Так, на этот раз Злата Огневич опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах певица подпевает и пританцовывает в такси под песню в стиле шансон.

Певица призналась, что выгрузила это видео не просто так и объяснила почему.

"Признаюсь, я выгрузила сториз с шансоном не просто так. Не многие их вас знают, в 14-ть лет я работала певицей в ресторане. Это было в Крыму. И можете себе представить, какое огромное количество туристов приезжало к нам в гости летом со всего СНГ?", - просила Злата Огневич.

"Ну и конечно же, у нас была именно та самая публика, которая любила слушать и заказывать шансон. Я отказывалась петь эти песни и из-за этого гораздо меньше зарабатывала, чем другие певцы в ресторанах летом", - откровенно рассказала певица.

Также, она подметила, что не смотря на это, она могла исполнять ту музыку, которую хотела, и это приносило ей наслаждение.

"Но, зато я получала наслаждение на сцене от той музыки, которую я пою.", - призналась Злата Огневич.

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