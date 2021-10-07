Популярная украинская певица, а также главная героиня второго сезона шоу «Холостячка», Злата Огневич, решила рассказать украинцам о себе, похваставшись достижениями.

Как пишет Politeka.net, звезда решила поближе познакомиться с поклонниками, опубликовав соответствующий пост в Инстаграм. Злата заметила, что со стартом «Холостячки» на ее странице появилось много новых людей, которые могут мало знать о ней. В связи с этим певица решила поделиться некоторыми фактами о себе.

Так, Огневич призналась, что любит быть первой. Она рассказала, что стала первым украинским артистом, которого внесли в виртуальный музей «Евровидения», первой украинской певицей, спевшей дуэтом с мировой легендой Андреа Бочелли, а также победила в первом сезоне шоу «Маска».

«Эта победа самая волнительная, непростая, долгожданная, добытая потом и кровью!», - отметила Злата.

Она также рассказала о своем опыте с участием в шоу «Холостячка».

«Лучшее лето в моей жизни. Я стала первой украинской певицей, принявшей участие в реалити-проекте «Холостячка» на канале СТБ. Лучшее из всех чувств, которые со мной случались, а дальше- больше!», - уверена Огневич.

Она добавила, что гордится всеми своими победами и достижениями, и считает важным хвалить себя даже за самые малые из них.

Этот пост певица сопроводила своими снимками, на которых она позировала в осеннем образе.

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Как сообщала Politeka, «холостячка» Огневич поразила необычным признанием.

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