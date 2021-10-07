Украинская певица и "Холостячка" Злата Огневич поделилась историей о работе в Крыму и рассказала, почему она отказывалась петь некоторые песни.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной украинской исполнительницей, а также победительницей на шоу "Маска". Сейчас артистка снимается в шоу "Холостячка", а также активно ведет страничку в Инстаграм.

На новом сторис Злата сидела в такси. Как оказалось, звезда слушала шансон, которій включил таксист.

"Еду в такси. Решила не просить таксиста віключить радио-шансон. Слушаю чисто из интереса, душевно", - написала Злата.

"Сторис о шансоне я выгрузила не просто так. Немногие из вас знают, что в 14 лет я работала певицей в ресторане. Это было в Крыму и можете себе представить, какое огромное количество туристов приезжало к нам в гости летом со всего СНГ. Ну и конечно же у нас была та самая публика, которая любила слушать и заказывать шансон. Я отказывалась петь эти песни и из-за этого гораздо меньше зарабатывала чем другие певцы в ресторанах. Но зато я получала наслаждение на сцене от той музыки, которую я пою", - рассказала историю Огневич.

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