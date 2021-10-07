Певица Злата Огневич, которая стала новой "Холостячкой", услышала новое откровение от участника шоу Винченцо.
Так,
На индивидуальном общении во время свидания с Златой мужчина рассказал о своем прошлом и семейных переживаниях. Злата спросила, почему он не может ей сразу довериться.
«Я хочу встретить человека, с которым проживу всю свою жизнь. Выстроить такие отношения. Просто я со своей женой, которую очень сильно любил, был готов жизнь отдать. Но она мне сказала, что больше не любит меня. И я очень тяжело это переживал. Пытался наладить отношения, предложил сходить к психологу. Но все равно получил отказ. Тогда пришлось собирать себя по кусочкам. Это ранило», - объяснился мужчина.
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В сети отреагировали на общение Златы и Винченцо: «Главная слабость любого мужчины - это женщина; он классный, просто так выглядит на тв; Типичный альфонс! Винченсо и Ясько два разводилы; Его улыбка пугает; как будто Ковтуненко в молодости)); Как он мне отдаёт фальшью!; Златочка очень красивая девушка, выбирать ей; Ну такое!!! Жених, ну не фонтан!!!».
Ранее другой кавалер "Холостячки" провел романтическое свидание с ней, во время которого получился конфуз. Катаясь на мотоциклах, что было достаточно экстремально, у Златы все никак не все получалось, и она начала шутя капризничать, после чего Андрей назвал ее курицей.
"Это ты сейчас курицу включила?", – спросил он у певицы во время свидания.
Уже в бэкстейдже мужчина отметил, что Злата просто прикололась, и он тоже пошутил.
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