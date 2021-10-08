Певица Злата Огневич, которая стала новой "Холостячкой" во втором сезоне, приняла участие в новой оригинальной фотосессии, чем привлекла внимание к себе поклонников.

Несколько дней назад Огневич рассказала о нарядах, которые ей пришлось примерить для новой съемки. К выходу новой композиции с клипом Злата решила показать небольшое промо.

В коротком ролике Огневич привлекла внимание страстным образом с черным боди и открытом верхом. Классическая укладка с волнами и вечерний макияж завершили немного дерзкий и смелый лук певицы.

«Просто первый ты навсегда забыл, что такое счастье безгрешное. Завтра!» - пишет под видео Злата.

Поклонники были удивлены смелым образом и сразу прокомментировали ролик:

«Вы такая красивая 😍🤗; очень хорошо👍; Шикарная и без слов; Красивая девушка!🌹; Жду с нетерпением😍; Восхищаюсь красивыми женщинами и точно знаю, смогу и я; вот это зажгла огонь🔥😍; Красиво!🔥; Как же я жду завтрашнего дня, чтоб в пути к врачу слушать эту песню😍🙌❤; Красивая, нежная, страстная 🔥; Златик-ты эталон вкуса и стиля!».

Злата стала популярной певицей Украины, а также выступала на Евровидении, где заняла третье место. Огневич после этого победила в шоу "Маска", а теперь решила попробовать найти любовь в проекте "Холостячка".

На новом фото Огневич позировала в красном платье и с ремнем на талии. Злата в таком виде гуляла по Добропарку, который находится под Киевом. Звезда опубликовала несколько фото, демонстрируя роскошную фигурку.

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