Известная украинская певица, которая стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич удивила зрителей проекта своим решением в новом выпуске шоу
Как передает Politeka.net, в четвертом выпуске Злата решила, что больше участвовать не будут Богдан и Васко.
В итоге, после церемонии роз в проекте остались Андрей Задворный, Александр Борзенко, Роман Свечкаренко, Максим Тарапата, Владислав Ясько, Винченцо Дулепа, Андрей Хветкевич, Дмитрий Шевченко, Олег Плахотнюк и Роман Васильев.
Отметим, что если решение выгнать Богдана многие поддержали, то уход Васко огорчил украинок.
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«Блин, за Васко очень обидно», «Богдану давно пора домой было, Васко жаль», «Богдана давно пора. Но Выгнать Васко, а оставить Влада... Это вообще цирк», «Как теперь смотреть "Холостячку" без Васко», «А Васко жаль незаслуженно его ушли», «Как же так? 😭 Васко был самым милым и искренним на проекте», «Очень жаль, что такого настоящего Васко выгнала», - пишут в комментариях.
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