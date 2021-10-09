Известная украинская певица, которая стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич удивила зрителей проекта своим решением в новом выпуске шоу

Как передает Politeka.net, в четвертом выпуске Злата решила, что больше участвовать не будут Богдан и Васко.

В итоге, после церемонии роз в проекте остались Андрей Задворный, Александр Борзенко, Роман Свечкаренко, Максим Тарапата, Владислав Ясько, Винченцо Дулепа, Андрей Хветкевич, Дмитрий Шевченко, Олег Плахотнюк и Роман Васильев.

Отметим, что если решение выгнать Богдана многие поддержали, то уход Васко огорчил украинок.

«Блин, за Васко очень обидно», «Богдану давно пора домой было, Васко жаль», «Богдана давно пора. Но Выгнать Васко, а оставить Влада... Это вообще цирк», «Как теперь смотреть "Холостячку" без Васко», «А Васко жаль незаслуженно его ушли», «Как же так? 😭 Васко был самым милым и искренним на проекте», «Очень жаль, что такого настоящего Васко выгнала», - пишут в комментариях.

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