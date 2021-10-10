Известная украинская певица, которая стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, высказалась по поводу одного из последних свиданий, из-за которого ее снова раскритиковали.

В последнее время поведение Златы на проекте продолжают активно обсуждать пользователи и критиковать ее некоторые высказывания. Недавно подобное коснулась свидания, где Огневич должна была проявить всю свою смелость. В новом промо фанатов смутил один момент из свидания с Богданом.

Злата не растерялась и после того, как вышел в эфир новый выпуск, также обратилась к аудитории:

«Страсти вокруг Холостячки не утихают. Кто сказал, что мне не страшно? Все еще не утихают обсуждения свидания нашего с Богданом, в котором я тонула, а он не пришел ко мне на помощь. Однако якобы в промо я прыгаю с высокого моста и мне совсем не страшно.

Я не говорила, что мне не страшно это делать! Мне было страшно, но… Боюсь, но делаю! Причем главным условием моего прыжка был спасатель, который находился в это время в воде и ждал меня внизу. Страшно было, чертовски как страшно!» - поделилась мыслями Злата.

Несколько дней назад вышел очередной эфир шоу «Холостячка», который оставил для поклонников немало вопросов. В особенности многим запомнился танец Златы, которым она соблазнила участников на одном из вечеров.

Причем для выступления девушка использовала весьма оригинальный ход и наряд, а черный костюм с прозрачными вставками едва скрыл ее фигуру.

«Вот это поворот: Злата Огневич зажгла не только мужчин своим танцем, но и миллионы телезрителей» - сказано в подписи.

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