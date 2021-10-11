Известная певица Злата Огневич поделилась в соцсети яркими кадрами со съемок нового клипа, на которых предстала в неожиданном образе.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская звезда, главная героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич порадовала фанатов в Instagram яркими кадрами со съемочной площадки. Недавно артистка презентовала новый клип, и теперь решила в деталях продемонстрировать свой необычный образ.

На снимках Злата позирует в замысловатом образе из клипа – на ней изумрудное боди-корсет с прозрачной кофточкой и необычная кожаная юбка, которая на самом деле называется поясом-бахромой и выглядит очень эффектно. Волосы певицы заплетены в мелкие африканские косички, а на ее лице яркий макияж и уверенный взгляд.

В подписи к публикации Огневич написала: "Вы уже смотрели клип на новый сингл-манифест #КЛИНОК? Ссылка на клип в шапке описания профиля. Смотрите, делитесь с друзьями, комментируйте! P.S. Ну, а я тем временем, сгораю от соблазна вновь заплести косички". А поклонники тут же принялись комментировать публикацию звезды: "Шикарная", "Амазонка", "Красиво", "Красота в красоте", "Злата, Вы просто шикарная!", "Красива", "Да, классная песня! Благодарю", "Очень красивый клип. А песня прекрасная, очень чувственная".

Напомним, Огневич рассказала о рисковом поступке на свидании с фаворитом из "Холостячки": "Чертовски как страшно!".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич схлестнулась в эффектной битве образов с Ксенией Мишиной: "Как можно их сравнивать?".

Также Politeka писала, что Огневич в крошечном костюме устроила смелые танцы перед толпой мужчин на "Холостячке": "Слюни текли у каждого".