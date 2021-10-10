Артисток сравнили в их образах для проекта

Певицу Злату Огневич, которая стала новой "Холостячкой", часто сравнивают с первой главной героиней шоу - актрисой Ксенией Мишиной, в этот раз поклонники разделились во мнениях.

Ксения Мишина выбрала в финале Александра Эллерта и заявила о продолжении отношений после проекта. Сейчас между парой произошла ссора и звезда отказывается комментировать ситуацию.

С выходом нового сезона «Холостячки» о Ксении не забыли и теперь часто сравнивают главных героинь. В особенности поклонники шоу любят сравнивать образы звезд, в которых они появлялись во время новых эфиров.

«Которая Холостячка вам нравится больше всего? 😍🔥» - спрашивают на фан-странице проекта.

Поклонники выразили свое мнение и проголосовали за свою фаворитку:

«Ксения Мишина. Обожаю😍🔥; Ксения Мишина; Ксения Мишина; Ксения Мишина 🔥💯; Ксения Мишина🔥; Злата умная, душевная и красивая по своему. Ксения умная, веселая, душевная и красивая по своему. Как можно их сравнивать; Мишина Ксения ❤️; Мишина; Ксюшка Мишина конечно😍; Конечно Мишина-Сашина ♥».

Несколько дней назад Огневич также рассказала о нарядах, которые ей пришлось примерить для новой съемки. К выходу новой композиции с клипом Злата решила показать небольшое промо.

В коротком ролике Огневич привлекла внимание страстным образом с черным боди и открытом верхом. Классическая укладка с волнами и вечерний макияж завершили немного дерзкий и смелый лук певицы.

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