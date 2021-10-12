Героиня "Холостячки 2" певица Злата Огневич в последнем выпуске шоу отправила домой сразу двух ухажеров, одного из них сразу со свидания.

Речь о 33-летнем бизнесмене из Киева Богдане Коломейко. Он и еще болгарский теннисист Васко Младенов покинули проект в четвертом выпуске, состоявшемся 8 октября, передает Politeka.net.

Так, Злата пригласила Богдана на индивидуальное свидание, но к ним неожиданно присоединился Максим Тарапата, воспользовавшись заработанными ранее бонусами. Троица каталась на гидрофойлах, когда "Холостячка" неожиданно упала с доски и начала тонуть. Коломейко так увлекся спортом, что не заметил этого, а вот его оппонент сразу же кинулся певице на помощь. В итоге, Богдан покинул шоу еще до церемонии роз.

В своих "сториз" в Инстаграм отвергнутый кавалер сообщил, что "это не конец и жизнь продолжается". Парень не жалеет, что побывал на "Холостячке".

"Ну все, проект для меня закончился. Хочу поблагодарить за поддержку, за теплые слова, которые сказали и написали. Много неоднозначных комментариев было, но для того, чтобы судить, надо сначала либо спросить у меня, либо находиться в той ситуации, в которой я был".

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