Популярная украинская певица и главная героиня нового сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич рассказала о любимом элементе одежды, показав себя в нем во всей красе.

Как пишет Politeka.net, соответствующим постом звезда поделилась в своем Инстаграм.

Так, Злата призналась, что не может представить свой гардероб без брючного костюма.

«Дополни его яркими аксессуарами, сочной помадой- и вечерний образ готов. А может быть, просто собрать волосы, сделать нюдовый мейк- и смело в офис, на работу. Перед этим забежав за вкусным капучино в любимое бистро! Мой любимый вариант: брючный костюм удобные кроссы и тренч», - рассказала Огневич.

Свой пост она сопроводила серией снимков, на которых позировала именно в брючных костюмах. Среди них особенно ярким получился образ певицы в зеленом костюме. Так, Злата позировала в расстегнутом пиджаке, под которым из одежды ничего не было. Особенно пикантно с таким образом выглядели тонкие цепочки на груди артистки.

Поклонники не смогли пройти мимо такого поста Златы.

«Красоточка», «Невероятная», «Злата, я тебя обожаю», «Очень красиво и стильно», «Зелёный костюм просто топчик и очень Вам к лицу», «Злата шикарная мадам», «Злата ты самая обольстительная и нежная девушка», - пишут люди.

Напомним, "холостячка" Огневич ошеломила новым решением, кто покинул проект.

Как сообщала Politeka, Огневич рассказала, кем ей приходилось работать до славы и "Холостячки".

Также Politeka писала, что "холостячка" Огневич показала страстный образ в черном боди.