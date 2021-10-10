Известный телеведущий проектов "Україна має талант" и "Холостяка" с "Холостячкой" Григорий Решетник удивил кадром со съемок пост-шоу, на котором засветился с экс-участниками проекта.

После каждого выпуска «Холостячки» выходит также пост-шоу, которое ведет Григорий Решетник. Перед очередным выпуском мужчина решил выложить кадр, который сопроводил короткой подписью.

На фото телеведущий порадовал образом вместе с мужчинами – экс-участниками проекта, причем не только второго сезона.

«Мы уже в студии «Как выйти замуж» 🕺🏻 Вы же не спите - с нами? Как вам выпуск? 🤔» - пишет Григорий под кадром с экс-холостяками.

Пользователи сети поспешили ответить телеведущему:

«Бодрствуем и находимся в шоке 😮; Богдан насмешил; Рома и Злата очень хорошо смотрятся вместе 🥰; Шатырко уже не знает, в какую программу пристроиться, лишь бы по телику показали😂; Я в шоке после ухода Васко💔; Смотрела до конца, красавчики; Оооо вот в нижнем ряду сидят лучшие из лучших🙌».

Ранее Решетник заинтриговал фанатов, выложив новое фото.

На снимке перекошенное то ли от удивления, то ли о ярости лицо Григория можно увидеть крупным планом. Он запечатлен на темном фоне в светлой рубашке с поднятыми руками, а его лицо поменялось от эмоций на нем.

В подписи к фото Решетник не только не пояснил этот кадр, но еще и заинтриговал: "Что? Как думаете, что?".

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