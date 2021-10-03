Известный украинский ведущий Григорий Решетник рассказал о мечтах среднего сына, и показал, как ему помогает
Решетник полюбился украинцам как ведущий таких популярных проектов, как «Україна має талант», а также «Холостяк» и «Холостячка». Однако, несмотря на плотный график шоумен много времени посвящает своей семье: жене Кристине и трем сыновьям. Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Решетник рассказал о мечтах среднего сына, 4-летнего Димы.
«Вы знаете, все когда-то бывает впервые в жизни! И у меня сегодня как раз такой момент - я впервые пришел с сыном на футбол. Я вспоминаю, как меня папа брал на стадион и именно тогда я влюбился в эту игру. Пришел я с Димчиком, поскольку именно он мечтает стать футболистом и уже немножко занимается футболом», - рассказал Григорий.
Он добавил, что сын остался в восторге от игры, а он сам счастлив, что смог прожить с ним этот момент.
Решетник также поделился трогательным фото, на котором они с сыном позируют на фоне стадиона.
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Поклонники ведущего не смогли пройти мимо этого поста.
«Гриша! Вы- классный папа!», «Это так классно. Будьте примером для своих мальчиков», «Вы пример для всех отцов!», «Молодец, Гриша вы супер папа», - пишут люди.
Напомним, ведущий "Холостячки" Решетник, пока жена сидит с детьми, зажег с шикарной блондинкой.
Как сообщала Politeka, звезда "Холостячки" Решетник покорил чувством стиля в костюме и кроссовках.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостячки" Решетник похвастался, как балует красотку-жену после командировки.