Известный украинский ведущий Григорий Решетник рассказал о мечтах среднего сына, и показал, как ему помогает

Решетник полюбился украинцам как ведущий таких популярных проектов, как «Україна має талант», а также «Холостяк» и «Холостячка». Однако, несмотря на плотный график шоумен много времени посвящает своей семье: жене Кристине и трем сыновьям. Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Решетник рассказал о мечтах среднего сына, 4-летнего Димы.

«Вы знаете, все когда-то бывает впервые в жизни! И у меня сегодня как раз такой момент - я впервые пришел с сыном на футбол. Я вспоминаю, как меня папа брал на стадион и именно тогда я влюбился в эту игру. Пришел я с Димчиком, поскольку именно он мечтает стать футболистом и уже немножко занимается футболом», - рассказал Григорий.

Он добавил, что сын остался в восторге от игры, а он сам счастлив, что смог прожить с ним этот момент.

Решетник также поделился трогательным фото, на котором они с сыном позируют на фоне стадиона.

Поклонники ведущего не смогли пройти мимо этого поста.

«Гриша! Вы- классный папа!», «Это так классно. Будьте примером для своих мальчиков», «Вы пример для всех отцов!», «Молодец, Гриша вы супер папа», - пишут люди.

Напомним, ведущий "Холостячки" Решетник, пока жена сидит с детьми, зажег с шикарной блондинкой.

Как сообщала Politeka, звезда "Холостячки" Решетник покорил чувством стиля в костюме и кроссовках.

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