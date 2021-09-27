Ведущий шоу "Україна має талант" и "Холостячка" Григорий Решетник умилил семейными кадрами

Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является известным телеведущим на телеканале СТБ. Он прославился благодаря своей работе во многих проектах, но среди них самыми популярными являются: "Холостяк", "Холостячка" и "Україна має талант". Стоит отметить, что у телеведущего есть жена - Кристина, и трое детей - Иван, Дмитрий и Александр.

В новых сторис в Инстаграм Кристина показала, как ее звездный супруг возвращается домой после командировки. Репост кадров сделал и Григорий.

«Мы всегда так ждем нашего Самого лучшего. После командировки всегда сюрпризы для мамы и для детей», - подписала кадры Кристина.

Григорий Решетник принес оригинальный букет для супруги.

Также запечатлено, как он целует ребенка.

Отметим, Кристина также не осталась без сюрприза для мужа. Григория дома ждал вкусный презент.

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