Известный украинский шоумен, ведущий популярных проектов «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник появился в компании бывших и нынешних героев шоу
Две недели назад стартовал новый сезон шоу "Холостячка" с главной героиней Златой Огневич, сообщает Politeka.net.
Вместе с премьерой начались и бурные обсуждения выпусков. В частности, в программу "Как выти замуж" пригласили бывших и новых героев шоу "Холостяк" и "Холостячка".
В частности, вместе с ведущим Григорием Решетником засветилась пара Михаила Заливако и Анны Богдан, которые продолжают строить отношения после окончания предыдущего сезона "Холостяк".
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"Мы продолжаем и начинаем!
Если Вы еще не спите - делится впечатлениями 😉", - написал Решетник.
За 11 часов пост собрал более 4000 лайков. Пользователи сети делились впечатлениями о выпуске, а некоторых удивил внешний вид ведущего.
"Как можно так одеть ведущего???? Что за стилист???? Шок ??? Остальные все классно !!!!", "Пригласите в кресло эксперта Макса Чмерковского, это классная идея учитывая что он в Украине сейчас", "К сожалению, не всех участников раскрыли .. хотелось больше ((", "Супер🔥🔥🔥какие вы все классные❤️", "- написали комментаторы.
Напомним, ведущий "Холостячки" Решетник насмешил видом рядом с женихами Огневич
Как сообщала Politeka, ведущий «Холостячки» Решетник засветил эффектный образ Огневич из нового выпуска
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