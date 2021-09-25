Известный украинский шоумен, ведущий популярных проектов «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник появился в компании бывших и нынешних героев шоу

Две недели назад стартовал новый сезон шоу "Холостячка" с главной героиней Златой Огневич, сообщает Politeka.net.

Вместе с премьерой начались и бурные обсуждения выпусков. В частности, в программу "Как выти замуж" пригласили бывших и новых героев шоу "Холостяк" и "Холостячка".

В частности, вместе с ведущим Григорием Решетником засветилась пара Михаила Заливако и Анны Богдан, которые продолжают строить отношения после окончания предыдущего сезона "Холостяк".

"Мы продолжаем и начинаем!

Если Вы еще не спите - делится впечатлениями 😉", - написал Решетник.

За 11 часов пост собрал более 4000 лайков. Пользователи сети делились впечатлениями о выпуске, а некоторых удивил внешний вид ведущего.

"Как можно так одеть ведущего???? Что за стилист???? Шок ??? Остальные все классно !!!!", "Пригласите в кресло эксперта Макса Чмерковского, это классная идея учитывая что он в Украине сейчас", "К сожалению, не всех участников раскрыли .. хотелось больше ((", "Супер🔥🔥🔥какие вы все классные❤️", "- написали комментаторы.

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