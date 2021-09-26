Известный телеведущий шоу "Україна має талант" и "Холостячка" Григорий Решетник засветил, как танцует с шикарной блондинкой, пока жена сидит с детьми

Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является известным телеведущим на телеканале СТБ. Он прославился благодаря своей работе во многих проектах, но среди них самыми популярными являются: "Холостяк", "Холостячка" и "Україна має талант". Стоит отметить, что у телеведущего есть жена - Кристина, и трое детей- Иван, Дмитрий и Александр.

На этот раз Григорий Решетник опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах телеведущий в роскошном костюме черного цвета танцует на мероприятии с шикарной блондинкой в синем коротком платье. После танца, они посылают воздушный поцелуй в сторону камеры.

"Любимый телеведущий", - подписала видео блондинка.

Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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