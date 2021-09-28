Украинский телеведущий Григорий Решетник, звезда "Холостячки", показал себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Григорий является популярным украинским телеведущим. Решетник снимался во множестве шоу, включая "Мастер Шеф" и "Холостяк". А сейчас телеведущий занят проектом "Холостячка 2", в которой главной героиней стала Злата Огневич. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом фото, которое Григорий опубликовал в Инстаграм, он был в костюме и белых кроссовках. Телеведущий улыбался, смотря на небо.
"Бешеный день. Вся информация в сторис. Ваш Гриша", - написал Решетник под фото.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Насыщенный день. "Гриша, вы супер-ведущий и папа", "Что с кроссами?".
В сторис Григорий показал, как ездил на студию записать звук, а после этого отправился на съемочную площадку.
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