Ведущий проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник вызвал бурю эмоций неожиданным образом.
37-летний шоумен опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в классическом черном костюме и белой рубашке, передает Politeka.net.
Григорий завязывал, по всей видимости, галстук-бабочку и задрал голову. При этом выглядел он очень брутально и чем-то напомнил пользователям известного киноперсонажа Джеймса Бонда.
"Ну вот, наконец-то я понял кто следующий @007"; "Джеймс Бонд, переодевайся, мы тебя узнали 🥂😁", - комментируют фото.
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Не удержалась и жена Григория, Кристина, с которой они вместе вот уже 10 лет и родили троих сыновей.
"Красиво 😻 мой 🤪🤤🤤🤤😍😍😍", - откликнулась девушка под постом.
Отметим, на днях состоялась премьера очередного фильма про Бонда «Не время умирать». Картина стала пятым фильмом про спецагента 007, в котором главную роль сыграл актер Дэниел Крейг. Продюсер франшизы Барбары Брокколи заявила, что замену ему станут искать только в 2022 году.
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