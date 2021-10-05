Ведущий проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник вызвал бурю эмоций неожиданным образом.

37-летний шоумен опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в классическом черном костюме и белой рубашке, передает Politeka.net.

Григорий завязывал, по всей видимости, галстук-бабочку и задрал голову. При этом выглядел он очень брутально и чем-то напомнил пользователям известного киноперсонажа Джеймса Бонда.

"Ну вот, наконец-то я понял кто следующий @007"; "Джеймс Бонд, переодевайся, мы тебя узнали 🥂😁", - комментируют фото.

Не удержалась и жена Григория, Кристина, с которой они вместе вот уже 10 лет и родили троих сыновей.

"Красиво 😻 мой 🤪🤤🤤🤤😍😍😍", - откликнулась девушка под постом.

Отметим, на днях состоялась премьера очередного фильма про Бонда «Не время умирать». Картина стала пятым фильмом про спецагента 007, в котором главную роль сыграл актер Дэниел Крейг. Продюсер франшизы Барбары Брокколи заявила, что замену ему станут искать только в 2022 году.

Напомним, ведущий "Холостячки" Решетник поделился важным моментом, который пережил с сыном: "Впервые в жизни!"

Как сообщала Politeka, звезда "Холостячки" Решетник покорил чувством стиля в костюме и кроссовках: "Супер-ведущий и папа"

Также Politeka писала, что ведущий "Холостячки" Решетник, пока жена сидит с детьми, зажег с шикарной блондинкой: кадры