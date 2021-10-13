Известная певица Злата Огневич, которая стала "Холостячкой" во втором сезоне, откровенно рассказала, зачем пришла на реалити-шоу.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Злата Огневич, которая во втором сезоне стала главной героиней "Холостячки", ответила хейтерам, зачем пришла на проект. В своих Instagram-сторис артистка откровенно заявила, что намерена построить серьезные отношения и не понимает, почему ее критикуют за вопрос к мужчинам о серьезности их намерений.

По словам Златы, в обзоре на один из выпусков "Холостячки" обсуждали то, что она позволила себе спросить у мужчины о серьезности его намерений. "Я пришла на проект "Холостячка" не для того, чтобы лепить пасочки с мужчиной или играть в детский сад. Я пришла для того, чтобы строить серьезные отношения и задавать мужчинам серьезные вопросы", - заявила Огневич.

Отметим, что певица также показала в сторис свое фото и написала самые распространенные хейтерские комментарии, которые получила: "Этому дала розу, этому не дала", "Да что она себе позволяет?", "Одно шоу и пиар", "Фу, нечестно".

Напомним, "Холостячку" Огневич в длинном платье с кроссовками раскритиковали украинки: "Что за стилисты у Златы?".

Как сообщала Politeka, На участника "Холостячки" набросились после признания Злате Огневич: "Холодный, как айсберг в океане ".

Также Politeka писала, что Претендента на руку и сердце "Холостячки" Огневич разнесли в пух и прах: "Зачем таких брать на проект?".