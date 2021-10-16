Певица Злата Огневич, участница "Евровидения", которая решила попробовать найти любовь на проекте "Холостячка", показала, на какой грешок решила пойти.
Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является успешной певицей в Украине, а также Европе, заняв третье место на шоу Евровидение. Также артистка победила на проекте "Маска", где пряталась за маской Солнца. Сейчас Огневич решила попробовать найти любовь на шоу "Холостячка". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых кадрах Злата показалась в белом наряде у апельсинового дерева. Звезда сорвала созревший плод, после чего поднесла к носу, чтобы ощутить его запах.
"Воровали апельсины со Златой Огневич", - написано было у Златы под видео.
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"Боже, какой это кайф. Какой он ароматный. Невероятно. Юля, понюхай, он реально ароматный. Боже, как пахнет", - сказала Злата в видео.
"Нам очень вкусно и не стыдно", - написано было под кадрами, где Злата лакомилась апельсином.
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