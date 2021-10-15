Известная украинская певица Злата Огневич, которая стала главной героиней шоу "Холостячка", показала себя в полупрозрачном наряде в необычной позе.

Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Недавно стало известно, что она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка".

Так, на этот раз Злата Огневич опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах "Холостячка" в дерзком полупрозрачном образе танцует для претендентов на её сердце. Также свой образ она дополнила необычной для себя прической - мелкими кудрями.

"Каждой кошечке - по котику



Жарких снов!", — пожелала Злата Огневич.

Поклонники оставили множество приятных комментариев для Златы Огневич под фото: "Очень женственная и смелая", "Шикарная женщина! Все вкусно и горячо! Кому не нравится - их проблемы! Каждой женщине нужно научиться принимать и не скрывать свою сексуальность! Это естественно и красиво!", "Не ожидал такой танец увидеть от Златы. Она конечно зажгла, это было очень!".

Ранее сообщалось, Огневич засветила "обручальное" кольцо до финала "Холостячки" и рассорила украинцев: "Уже ясно, кого выбрали"

Также, Огневич после конфуза с нарядами из "Холостяка" заметили в "старом" платье: "У Ксюши были интереснее"

Politeka рассказывала, Огневич после жаркого танца на "Холостячке" высказалась о "закомплексованных" украинках: "Ваши страхи..."