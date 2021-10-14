Украинская певица Злата Огневич, которая стала новой «Холостячкой», обратилась к украинцам в День защитников и защитниц, который отмечают 14 октября

Как пишет Politeka.net, звезда, которая представляла Украину на "Евровидении в 2013 году, поделилась новым постом в своем Инстаграм.

«Поздравляю всех защитников и защитниц Украины с Днем казачества! 💛 💙 Пусть ваши сила и мужество всегда питаются любовью и поддержкой близких и родных, и пусть вам всегда будет кого защищать, но не будет от кого», - написала она.

Также Злата запостила фото, на котором запечатлена в белом наряде.

Фолловеры артистки благодарят ее за такие слова и также поздравляют. И конечно же не обошлось без комплиментов.

«С праздником Украина и Златочка также с праздником вас😍😍😍 вы просто удивительная», «Вау, восхитительно», «Какая же красивая», - пишут в комментариях.

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