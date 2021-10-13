Украинская певица, героиня второго сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич умилила кадрами с церемонии роз, которую еженедельно проводят на шоу, прощаясь с одним из участников.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм у знаменитости появилось фото, на котором она предстала в роскошном черном платье с перьями на плечах. Злата выглядела превосходно, а в ее руках красовалась роза. Волосы артистка собрала, что сделало ее образ по-настоящему вечерним и притягательным.
«Время Роз приближается…Сегодня - уютный осенний вечер, есть вдохновение для глубоких мыслей», - подписала фото звезда.
В комментариях певице оставили массу приятных слов и отзывов.
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«Моя мысль только про тебя», «Мое любимое фото из этого выпуска, такое прекрасно-загадочное», «Красавица», «Романтика - это прекрасно. Все цветы к твоим ногам», «На этих фотографиях одна из роз - это Злата», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Злата Огневич с косами и в кожаной юбке очаровала новой внешностью: "Амазонка".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич рассказала, зачем стала "Холостячкой": "Что она себе позволяет?".
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