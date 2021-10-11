Відома співачка Злата Огневич поділилася в соцмережі яскравими кадрами зі зйомок нового кліпу, на яких постала в несподіваному образі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська зірка, головна героїня шоу" Холостячка " Злата Огневич порадувала фанатів в Instagram яскравими кадрами зі знімального майданчика. Нещодавно артистка презентувала новий кліп, і тепер вирішила в деталях продемонструвати свій незвичайний образ.

На знімках Злата позує в хитромудрому образі з кліпу - на ній Смарагдове боді-корсет з прозорою кофтиною і незвичайна шкіряна спідниця, яка насправді називається поясом-бахромою і виглядає дуже ефектно. Волосся співачки заплетене в дрібні африканські косички, а на її обличчі яскравий макіяж і впевнений погляд.

У підписі до публікації Огневич написала: "Ви вже дивилися кліп на новий сингл-маніфест #КЛИНОК? Посилання на кліп в шапці опису профілю. Дивіться, діліться з друзями, коментуйте! P. S. Ну, а я тим часом згораю від спокуси знову заплести косички". А шанувальники тут же почали коментувати публікацію зірки: "Шикарна", "Амазонка", "Красиво", "Краса в красі", "Злата, ви просто шикарна!", "Красива", "Так, класна пісня! Дякую", "Дуже гарний кліп. А пісня прекрасна, дуже чуттєва".

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