Відома співачка Злата Огневич, яка стала "Холостячкою" у другому сезоні, відверто розповіла, навіщо прийшла на реаліті-шоу.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Злата Огневич, яка в другому сезоні стала головною героїнею "Холостячки", відповіла хейтерам, навіщо прийшла на проект. У своїх Instagram-сторіс артистка відверто заявила, що має намір побудувати серйозні стосунки і не розуміє, чому її критикують за питання до чоловіків про серйозність їхніх намірів.

За словами Злати, в огляді на один з випусків "Холостячки" обговорювали те, що вона дозволила собі запитати у чоловіка про серйозність його намірів. "Я прийшла на проект "Холостячка" не для того, щоб ліпити пасочки з чоловіком або грати в дитячий сад. Я прийшла для того, щоб будувати серйозні відносини і ставити чоловікам серйозні питання", - заявила Огневич.

Відзначимо, що співачка також показала в сторіс своє фото і написала найпоширеніші хейтерські коментарі, які отримала: "Цьому дала троянду, цьому не дала", "Та що вона собі дозволяє?", "Одне шоу і піар", "Фу, нечесно".

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