Українська співачка Злата Огневич влаштувала чуттєву фотосесію і розповіла, як ставиться з неоднозначною реакції глядачів на те, що відбувається з нею на шоу «Холостячка».

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому Злата прокоментувала те, як українці по-різному реагують на проект «Холостячка» з її участю.

"Коли я прийняла рішення знайти любов на проекті «Холостячка», я віддавала собі звіт, що цим вчинком відкрию двері в будинок своєї душі абсолютно всім бажаючим. Я виставлю на загальний огляд свої емоції, почуття, страхи, невдачі і перемоги", - розповіла Огневич.

Вона зазначає, що в той час як частина глядачів сприйме її шлях як привід для мотивації, інші побачать на шоу лише причини для «хейта».

Однак, Огневич вважає, що крім усього цього шоу "Холостячка" допомагає оголити проблеми українського суспільства. Співачка пояснила, що говорить про неоднозначну реакцію на її спокусливий танець в одному з випусків.

"Здавалося б, мій чуттєвий танець з 4-го випуску перетворився на справжнісінький тригер, який показав величезну кількість закомплексованих жінок. Ваші страхи перед таким проявом жіночності, жіночої сили і привабливості є справжнісінькими комплексами", - написала Огневич.

Вона підкреслила, що хоче бачити більше впевнених у собі і щасливих українок.

Цей пост співачка супроводила знімками з фотосесії, на яких вона позувала в чорній білизні і костюмі з сітчастої тканини, що просвічується. У такому вбранні зірка виглядала дуже спокусливо.

Нагадаємо, трагедією ледь не обернулися зйомки зі Златою Огневич, з'явилися подробиці.

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