В прошлом эфире "Холостячки" Злата Огневич появилась в "старом" платье из собственного гардероба, однако все равно получила критику – зрители не перестают сравнивать звезду с ее предшественницей Ксенией Мишиной.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич ранее оконфузилась перед зрителями, появившись на съемках "Холостячки" в нарядах, которые ранее зрители видели на участницах шоу "Холостяк". Теперь же внимательные поклонники шоу заметили, что певица в последнем эпизоде появилась в платье из собственного гардероба, в котором ее видели раньше.

На фан-странице в Instagram, посвященной проекту, опубликовали кадры со Златой, на которых ее можно увидеть в коротком черном платье с рукавами, декорированными пышными перьями. Оказалось, что певица выходила в свет в этом наряде в 2019 году, а теперь появилась на съемках "Холостячки".

В комментариях начали бурно обсуждать образы Златы на проекте, многих возмутило, что стилисты наряжают участниц шоу в одни и те же наряды: "У Ксюши были интереснее образы", "Пока это лучшее, что на ней было. Посмотрим дальше", "Также она была в своей одежде на свидании с Александром и Олегом, в шляпке, белых штанах", "Красивые, сдержанные образы, Злата невероятная красавица".

Напомним, Злата Огневич честно призналась, зачем стала "Холостячкой": "Что она себе позволяет?".

Как сообщала Politeka, Огневич после жаркого танца на "Холостячке" высказалась о "закомплексованных" украинках: "Ваши страхи...".

Также Politeka писала, что Трагедией едва не обернулись съемки со Златой Огневич, появились подробности: "После неудачного прыжка....".