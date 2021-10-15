Украинская певица Злата Огневич, которая стала главной героиней во втором сезоне шоу "Холостячка" вызвала споры среди украинцев из-за последнего фото, представленного в социальной сети Инстаграм.

В последнее время после каждого эфира шоу «Холостячка» Злата Огневич публикует множество разных кадров и интересных моментов, которые оставались за пределами эфира. Также Огневич делится интригующими промо, которые нередко вызывают споры в сети.

Дело в том, что поклонники проекта желают заранее узнать или угадать будущего победителя, который получит шанс на отношения с певицей. Причем с недавних пор в сети начали обсуждать кадр со Златой, сделанный на одной из церемоний роз.

«Время Роз 🌹приближается .... Сегодня- уютный осенний вечер, есть вдохновение для глубоких мыслей» - пишет Огневич под постом.

Поклонники начали рассуждать о том, носит ли Злата кольцо после съемок шоу (проект выходит в эфир после предварительной съемки, прошедшей ещё до старта первого выпуска – прим.ред.):

«Красотка. А кольцо с Холостячки, что вручил твой избранник, не носишь?» - спрашивает фанатка.

Злата ответила: «Терпение ❤️ Смотрите все выпуски и ответ найдется 🙌».

Обсуждение продолжилось: «Были сториз, где Злата была с обручальным кольцом; а в реальной жизни вы не носите ту кольцо ???; очевидно, что победила дружба); Она носит обручальное кольцо, которое одел ей Макс. Только нельзя светить сегодня, пока не завершится проект. После последнего пост-шоу тогда можно все выставлять; Саша и Ксюша очень палились в первом сезоне. Вот СТБ и предупредило их, чтобы ни в ком случае!; уже ясно кого выбрали @tarmaks; Вот интриганка, было трудно, но ты молодец, сердцу не прикажешь ... 🙌🤗».

Напомним, трагедией едва не обернулись съемки со Златой Огневич, появились подробности.

Как сообщала Politeka, ухажер Огневич нашел, что сказать после неожиданного вылета из "Холостячки".

Также Politeka писала, что "холостячка" Огневич в кожаной юбке и с африканскими косичками поразила новой внешностью.