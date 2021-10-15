Финалистка конкурса "Мисс Украина-2021" Алина Ляшук, которая не смогла устроить свою личную жизнь на шоу "Холосятк", похоже решила попробовать новый подход и стать героиней «Холостячки»
Как передает Politeka.net, хотя герой проекта "Холостяк" не смог ответить взаимностью на чувства девушки. Полярность Алины Ляшук в Сети после появления на популярных шоу выросла (девушка также была участницей «Х-Фактора». Сейчас на страницу Алины подписаны 298 тысяч пользователей сети.
«Услышала сегодня фразу «живите вкусно» 😍 и это явно не про еду! Поэтому желаю каждому смаковать свою жизнь!», - написала девушка в новом посте на своей странице в Инстаграм.
Такой текст она сопроводила ствоим фото с короткой кофточке и хэштегами: #идеальная_холостячка #missukraine2021, будто намекая, что не прочь стать новой героиней шоу «Холостячка».
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Отметим, в Украине пока вышло два сезона проекта. Главной героиней первого была актриса Ксения Мишина, а во втором ищет возлюбленного певица Злата Огневич.
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