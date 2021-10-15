Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала судьей шоу "Україна має талант", похвасталась экстравагантным образом, в котром она появится на съемках

Как сообщает Politeka.net, Ксения Мишина, которая была главное героиней шоу «Холостячка», а теперь стала судьей нового сезона шоу "Україна має талант", поделилась кадрами на своей странице в Инстаграм.

Мишина предстала в черной шляпе с висюльками, как бывают на люстрах.

«Прекрасная. Видали, какой у меня сегодня классный образ? Если бы вы его полностью видели», - обратилась она к фолловерам.

Но необычная шляпа была не единственной изюминкой образа.

«Главный атрибут этого наряда, вот, смотрите, какие сапожечки. Вот так вот», - похвасталась актриса.

«И по традиции хочу всем пожелать прекрасного дня, такого же веселого, как мои висюльки», - добавила Мишина.

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