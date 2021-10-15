Главная героиня первого сезона шоу «Холостячка» Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт не перестают интриговать поклонников перипетиями своих отношений

Только недавно все говорили о тайной помолвке пары, увидев на безымянном пальце Мишиной кольцо с камнем. Затем Эллерт рассказал, что просто решил сделать то, чего не успел на проекте. И все уже радовались воссоединению пары, как Александр огорчил поклонников неожиданным признанием.

Так, Александр пригласил Ксению подняться на вертолете над ночным Киевом, якобы просто съемки рекламных кадров. Но пока они с Мишиной летали над Киевом на вертолетной площадке выложили свечами в колбах надпись: «Люблю тебя Ксю», которую Ксения смогла увидеть, когда они заходили на посадку.

Такой жест обрадовал не только Мишину, но и фанов пары, которые наблюдают за их отношениями еще с проекта. Однако Эллерт огорчил неожиданным заявлением.

«А еще мы решили, что в будущем совместных сторис будет безумно мало», - написал он.

Напомним, что Эллерт и Мишина впервые после расставания неожиданно появились вместе: "У нее все болит..."

Как сообщала Politeka, Эллерт впервые подтвердил воссоединение с Мишиной и показал, как вернул "холостячку": "В проекте я этого не сделал"

Также Politeka писала, что соседи Эллерта и Мишиной сдали их после тайной "помолвки": "Свадьбе быть!"